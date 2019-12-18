Отец раннинбека «Далласа» Иезекииля Эллиота столкнулся с обвинениями в том, что завел дикую африканскую кошку (сервала).

Как сообщает Yahoo! Sports, Стейси Эллиот, проживающий в штате Огайо, купил кота и привез его к себе домой. Отцу футболиста было предъявлено девять обвинений со стороны Министерства сельского хозяйства Огайо и 12 обвинений со стороны других служб.

После того, как сервал Эллиота напал на собаку его соседа, сосед вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правопорядка посчитали, что сервал представляет угрозу, и застрелили его.

В штате Огайо запрещается владеть сервалом без специального разрешения. По всей видимости, Эллиот купил кошку на черном рынке.

Иезекииль Эллиот выступает за «Даллас» с 2016 года. «Ковбойс» – самый дорогой спортивный клуб в мире.

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