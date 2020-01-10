Болельщикам клубов-аутсайдеров НФЛ могут разрешить употребление марихуаны

Болельщикам некоторых клубов НФЛ, возможно, выдадут разрешение на использование марихуаны в медицинских целях.

Соответствующую петицию направили в Государственную комиссию штата Огайо. На седьмом месте списка, который включает различные болезни и расстройства – пункт, согласно которому необходимо быть фанатом «Кливленд Браунс» или «Цинциннати Бенгалс».

Решение примут 12 февраля – это в комментарии CNN подтвердила Тесси Поллок, директор по коммуникациям Государственного медицинского совета Огайо. «До тех пор поклонникам этих клубов придется следовать привычным механизмам выживания: надеждам, молитвам и мечтам», – говорится в материале.

«Кливленд» занял 13-е место в конференции НФЛ, «Бенгалс» – последнее, 16-е.

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