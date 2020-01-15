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Тренер «Теннесси» пообещал отрезать себе пенис ради Супербоула
Майк Врейбел готов ходить с баночкой ради еще одного перстня.
В межсезонье главный тренер «Теннеси Тайтэнс» Майк Врейбел заявил, что готов пожертвовать гениталиями ради победы в Супербоуле. На днях Майк стал героем подкаста Bussin’ with the Boys и подтвердил готовность лишиться полового органа.
«Я женат уже 20 лет, так что это меня не страшит. У меня есть три перстня, но только в качестве игрока. Что будет, если я скажу жене: «Милая, я отрежу себе член, но зато мы выиграем Супербоул»? Уверен, что она скажет: «Может, мне помочь? Давай сделаем это прямо сейчас?» – цитирует 44-летнего Майка New York Post.
«Тайтенс» находятся в одной выездной победе от выхода в Супербоул. Когда Врейбел впервые обронил фразу про пенис, коэффициент на попадание «Теннесси» в Супербоул был 61.0.
Жена Врейбела подтвердила, что готова посодействовать удалению пениса мужа.
- «Теннеси Тайтэнс» основан в 1960 году.
- Врейбел тренирует команду с 2018 года.
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