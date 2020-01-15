В межсезонье главный тренер «Теннеси Тайтэнс» Майк Врейбел заявил, что готов пожертвовать гениталиями ради победы в Супербоуле. На днях Майк стал героем подкаста Bussin’ with the Boys и подтвердил готовность лишиться полового органа.

«Я женат уже 20 лет, так что это меня не страшит. У меня есть три перстня, но только в качестве игрока. Что будет, если я скажу жене: «Милая, я отрежу себе член, но зато мы выиграем Супербоул»? Уверен, что она скажет: «Может, мне помочь? Давай сделаем это прямо сейчас?» – цитирует 44-летнего Майка New York Post.

«Тайтенс» находятся в одной выездной победе от выхода в Супербоул. Когда Врейбел впервые обронил фразу про пенис, коэффициент на попадание «Теннесси» в Супербоул был 61.0.

Жена Врейбела подтвердила, что готова посодействовать удалению пениса мужа.

«Теннеси Тайтэнс» основан в 1960 году.

Врейбел тренирует команду с 2018 года.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке