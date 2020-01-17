Ресивер «Кливленд Браунс» Оделл Бекхэм младший может быть арестован по обвинению в рукоприкладстве к полицейскому.

Инцидент произошел в раздевалке команды университета Луизианы. За этот колледж Бекхэм выступал три года до подписания контракта с «Нью-Йорком».

Студенческая команда Оделла обыграла сверстников из университета Клемсона – прошлогоднего чемпиона. На радостях Бекхэм немного распоясался и шлепнул полицейского по пятой точке.

Как сообщает BBC, стражу правопорядка такой юмор не слишком понравился. Полиция Нового Орлеана получила ордер на арест спортсмена.

На другом видео из раздевалки Бекхэм раздает игрокам деньги – это против правил университетской лиги.

Оделл выступал за «Нью Йорк Джайантс» до 2019 года до перехода в «Кливленд Браунс».

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