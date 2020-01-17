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Бекхэма могут арестовать за шлепок полицейского по пятой точке
У звезды НФЛ серьезные неприятности.
Ресивер «Кливленд Браунс» Оделл Бекхэм младший может быть арестован по обвинению в рукоприкладстве к полицейскому.
Инцидент произошел в раздевалке команды университета Луизианы. За этот колледж Бекхэм выступал три года до подписания контракта с «Нью-Йорком».
Студенческая команда Оделла обыграла сверстников из университета Клемсона – прошлогоднего чемпиона. На радостях Бекхэм немного распоясался и шлепнул полицейского по пятой точке.
Как сообщает BBC, стражу правопорядка такой юмор не слишком понравился. Полиция Нового Орлеана получила ордер на арест спортсмена.
- На другом видео из раздевалки Бекхэм раздает игрокам деньги – это против правил университетской лиги.
- Оделл выступал за «Нью Йорк Джайантс» до 2019 года до перехода в «Кливленд Браунс».
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