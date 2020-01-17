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Бекхэма могут арестовать за шлепок полицейского по пятой точке

Бекхэма могут арестовать за шлепок полицейского по пятой точке
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

У звезды НФЛ серьезные неприятности.

Ресивер «Кливленд Браунс» Оделл Бекхэм младший может быть арестован по обвинению в рукоприкладстве к полицейскому.

Инцидент произошел в раздевалке команды университета Луизианы. За этот колледж Бекхэм выступал три года до подписания контракта с «Нью-Йорком».

Студенческая команда Оделла обыграла сверстников из университета Клемсона – прошлогоднего чемпиона. На радостях Бекхэм немного распоясался и шлепнул полицейского по пятой точке.

Как сообщает BBC, стражу правопорядка такой юмор не слишком понравился. Полиция Нового Орлеана получила ордер на арест спортсмена.

  • На другом видео из раздевалки Бекхэм раздает игрокам деньги – это против правил университетской лиги.
  • Оделл выступал за «Нью Йорк Джайантс» до 2019 года до перехода в «Кливленд Браунс».

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