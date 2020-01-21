Getty Images
В тренерский штаб одной из команд на Супербоуле впервые войдет женщина
Супербоул-2020 станет историческим.
Кэти Соуэрс станет первой женщиной-тренером, которая войдет в штаб одной из команд на Супербоуле.
Соуэрс – ассистент тренера «Сан Франциско 49-ерс», 2 февраля команда сыграет с «Канзас Сити» в Майами-Гарденс на арене «Хард Рок», которая вмещает около 65 тысяч зрителей.
- Супербоул – финальный матч чемпионата НФЛ, считается главным спортивным событием Америки.
- В перерыве Супербоула-2020 выступят известные певицы Шакира и Дженнифер Лопес.
Болельщикам клубов-аутсайдеров НФЛ могут разрешить употребление марихуаны
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте