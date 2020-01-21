В тренерский штаб одной из команд на Супербоуле впервые войдет женщина

Кэти Соуэрс станет первой женщиной-тренером, которая войдет в штаб одной из команд на Супербоуле.

Соуэрс – ассистент тренера «Сан Франциско 49-ерс», 2 февраля команда сыграет с «Канзас Сити» в Майами-Гарденс на арене «Хард Рок», которая вмещает около 65 тысяч зрителей.

Супербоул – финальный матч чемпионата НФЛ, считается главным спортивным событием Америки.

В перерыве Супербоула-2020 выступят известные певицы Шакира и Дженнифер Лопес.

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