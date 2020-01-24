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32-летний футболист сохранил девственность до свадьбы и женился на «Мисс Вселенная»-2017

32-летний футболист сохранил девственность до свадьбы и женился на «Мисс Вселенная»-2017
Eurosport

42 мин. назад

Парень берег первый выстрел для лучшей мишени.

Бывший игрок в американский футбол Тим Тибоу, выступавший в НФЛ за «Денвер Бронкос» и «Нью-Йорк Джетс», женился на обладательнице титула «Мисс Вселенная»-2017 Деми-Лей Нель-Петерс.

10 января Тибоу объявил о помолвке на своей страничке в инстаграме. Десятью днями позже состоялась церемония бракосочетания – она прошла в ЮАР, на родине Нель-Петерс.

  • Тибоу известен тем, что дал обещание не заниматься сексом до свадьбы. Он является убежденным христианином.
  • Тим выступал на позиции квотербека. В 2007 году, играя на юношеском уровне, был признан квотербеком года.

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