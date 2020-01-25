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Самый скандальный игрок НФЛ избил водителя и закрылся от полиции у себя дома
Антонио Браун не умеет жить без конфликтов.
Экс-футболист «Нью-Ингленд Пэтриотс» Антонио Браун снова испытывает проблемы с американским законом.
Как сообщает ESPN, Браун вступил в конфликт с водителем грузовика, который перевозил вещи спортсмена для переезда. Закончив поездку, он попросил у Антонио деньги за оказанную услугу, однако ресивер отказался платить. Не получив оплаты, водитель отказался выгружать вещи Брауна.
Это разозлило футболиста, и он бросил в грузовик камнем, нанеся машине повреждения. Чуть позже компании-перевозчику вроде как удалось уладить конфликт – Браун согласился заплатить за перевозку и возместить ущерб. Впрочем, когда водитель вернулся за деньгами, Антонио отказался возмещать ущерб.
Снова разгорелся конфликт, на этот раз – более серьезный. Браун вместе со своим тренером Гленом Холтом напали на водителя: игрок начал его избивать, а коуч пытался вытащить ключи из замка зажигания, чтобы открыть грузовик и достать вещи. В ходе борьбы водитель получил порезы и царапины от ключей.
Сразу после инцидента Холта арестовали по обвинению в грабеже и избиении. Его отправили в тюрьму, но тренер вышел на свободу под залог в размере $20 тыс. Браун, в свою очередь, закрылся в своем доме и отказался сдаваться полиции. Правоохранительные органы штата Флорида выдали ордер на его арест:
По данным SunSentinel, вечером 23 января спортсмен все же пришел в полицию. 24 января Браун вышел на свободу под залог в размере $110 тыс. На лодыжку Антонио поместили электронный браслет – теперь власти будут следить за его перемещениями.
«Они хотят оклеветать мое имя», – написал Браун в твиттере.
- Браун стал игроком «Пэтриотс» 7 сентября 2019 года. Ранее права на Антонио принадлежали «Окленду», но он не провел за «Рэйдерс» ни одного матча.
- В 2010-2018 гг. Браун играл за «Питтсбург Стилерз». Сейчас Антонио находится в статусе свободного агента.
- В апреле Браун планирует провести боксерский поединок против блогера Логана Пола.
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