Брайан Крэнстон и Mountain Dew, Pringles и «Рик и Морти». 5 самых сочных реклам Супербоула-2020
В Америке знают толк в коммерции.
Сегодня ночью «Канзас Сити Чифс» и «Сан Франциско 49-ерс» оспорят титул лучшей команды мира по американскому футболу в рамках Супербоула LIV. Матч пройдет в Майами на арене «Хард Рок-стэдиум».
Супербоул – это не только спортивный ивент, но и традиционное соревнование пиарщиков всевозможных компаний в остроумной рекламе. В этом году 30-секундный рекламный ролик во время Супербоула продавали за 5,6 млн долларов – уже одна эта сумма позволяет оценить масштаб предстоящего события.
Eurosport.ru отобрал самые яркие ролики из тех, что будут крутить на «Хард Рок-стэдиум». Правильнее посмотреть их сейчас, чтобы во время игры тебя ничто не отвлекало от самого футбола!
Mountain Dew презентовал напиток с нулевым содержанием сахара при участии главной звезды Breaking Bad Брайана Крэнстона. Получился эффектный оммаж кубриковскому «Сиянию».
Билл Мюррей снялся в небольшом ремейке фильма «День сурка» – и заодно отрекламировал бренд американских автомобилей Jeep.
Известный на весь мир бренд Cheetos теперь производит и попкорн. В компании сообщили об этом яркой рекламой к Супербоулу.
А вот так выглядит изящная коллаба чипсов Pringles и популярного мультсериала «Рик и Морти».
Наконец, так выглядит трогательная реклама Google – она о мужчине, который перебирает в памяти моменты, связанные с его умершей женой.
- В прошлом году победителем Супербоула стал «Нью-Ингленд Пэтриотс», победивший «Лос-Анджелес Рэмс».
- В 1967 году, когда состоялся первый Супербоул, 30 секунд рекламы стоили всего $37 500.
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