В ночь со 2 на 3 февраля «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско» определили чемпиона НФЛ.

Супербоул начался с минуты молчания в память о Кобе Брайанте, а победителем впервые за 50 лет стал «Канзас», счет поединка – 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). «Сан-Франциско» лидировал до 12-й минуты заключительной четверти.

Спортивный праздник прошел не без эксцессов – перестала работать подписка НФЛ GamePass, с помощью которой можно было посмотреть матч. Болельщики, у которых не было доступа к каналу Viasat Sport, не увидели игру. Вот несколько комментариев из твтитера:

«Разумеется, GamePass от НФЛ легла. Жуть как это плохо. Ведь идет большая игра».

«Вы, черт подери, шутите, НФЛ?! GamePass умерла».

«Конечно же, GamePass умерла во время главной игры».

MVP Супербоула стал квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс.

В последний раз «Канзас» побеждал в 1970 году.

«Сан-Франциско» мог оформить шестое чемпионство и повторить рекорд «Питтсбурга» и «Нью-Ингленд» по числу титулов.

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