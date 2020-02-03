В ночь на 3 февраля в Майами был разыгран юбилейный 50-й Супербоул. «Канзас Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско 49-ерс» – 31:20.

Как сообщает The Sun, одна из присутствовавших на «Хард Рок-стэдиум» девушек захотела повторить подвиг Кинси Волански и попыталась выбежать на поле. Однако ее моментально задержали секьюрити, так что урвать свою минуту славы незнакомке не удалось.

По пути обратно к трибунам огорченная девушка все же оголила аппетитные формы, но их увидели только сидящие неподалеку зрители. После игры журналисты начали разыскивать неудачливую мадам – в этом им помогла ее подруга, модель Коллин Макгиннис.

Коллин опубликовала в инстаграме видео, где пометила аккаунт таинственной незнакомки. Оказалось, что ее зовут Келли Кэй и она тоже занимается раскруткой своего инстаграм-профиля. «Вперед, сучка! Посмотрите на эту задницу», – написала Макгиннис под роликом. Также она тегнула аккаунт Виталия Здоровецкого – бойфренда Кинси Волански.

Возможно, Виталий ответствен и за этот инцидент. Чтобы понять, что его сфера влияния распространяется не на одну Кинси, достаточно заглянуть в его инстаграм.

А вот такие фото выкладывает в инсту сама Келли Кэй, чем выбег на поле столь кровожадно прервали охранники.

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