Язык Шакиры стал мемом после Супербоула. Теперь певицу сравнивают с Губкой Бобом и Витасом

В ночь на 3 февраля в Майами был разыгран юбилейный 50-й Супербоул. В перерыве матча между «Канзасом» и «Сан-Франциско» выступили певицы Шакира и Дженнифер Лопес.

Во время перфоманса супруга Жерара Пике начала улюлюкать в камеру – в африканской традиции подобный жест называется «загута». Это мгновенно стало мемом: пользователи бросились сравнивать Шакиру с Губкой Бобом.

С лучшим другом Губки Боба – Патриком.

И даже с козой – здесь вмешалась классическая аббревиатура GOAT (Greatest of All Time).

Не забыли и про российско-украинского певца Витаса.

«Что видит микроволновка, пока я жду свою еду».

«Сучки боятся есть перед своими парнями. Я же вылизываю тарелку как Шакира».

«Канзас Сити Чифс» выиграл у «Сан-Франциско 49-ерс» со счетом 31:20 и взял первый за 50 лет Супербоул.

MVP Супербоула стал квотербек «Канзаса» Патрик Махоумс.

Топ-модель почти выбежала на поле Супербоула. Она знакома с бойфрендом Кинси Волански

Подписывайся на нас Вконтакте