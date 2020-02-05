27-летняя инстаграм-модель Келли Кэй вышла из тюрьмы после акции на финале Национальной футбольной лиги между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49-ерс».

Девушка прорывалась на газон Hard Rock Stadium, чтобы прорекламировать сайт украинского пранкера Виталия Здоровецкого, но ее оперативно скрутили охранники.

Кэй отметила освобождение в ночном клубе и протусовалась до пяти утра. «Мы завоевываем мир. Просто знайте, что 2020-й – это наш год. Жду не дождусь, чтобы показать, ребята, что еще мы для вас приготовили», – цитирует Келли The Sun.

Келли Кэй входит в команду YouTube-канала Vitaly Uncensored, специализирующегося на эротических пранках.

Самая известная акция канала – забег Кинси Волански, подруги создателя Виталия Здоровецкого, на финале Лиги чемпионов УЕФА-2019 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». За сутки на инстаграм Волански подписались более двух миллионов фолловеров.

Язык Шакиры стал мемом после Супербоула. Теперь певицу сравнивают с Губкой Бобом и Витасом

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте