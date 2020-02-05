Праздничный парад победителей Супербоула из «Чифс» прервала мощная полицейская погоня.

Правоохранительные органы напряглись, когда посторонний автомобиль протаранил заграждение в центре Канзас-Сити. Это случилось в самом начале маршрута чемпионского автобуса за несколько часов до его старта.

Полиция несколько кварталов гналась за предполагаемым преступником. Машина почти улизнула от преследования, но попала на расставленные шипы и подверглась объездному маневру. Офицеры три раза разворачивали авто нарушителя, пока наконец не затормозили его и придавили еще одной полицейской тачкой.

Вся погоня происходила на улицах города, и фанаты уже занимали хорошие места, чтобы получше разглядеть футболистов «Чифс». Если бы кто-то из автомобилей потерял управление, то наверняка врезался бы в толпу зевак, стоящих вдоль дороги.

Полиция арестовала двоих людей, находившихся в уезжавшем от преследования автомобиле. Эвакуатор оперативно отбуксировал врезавшиеся машины с места происшествия, следователи проверяют причастность задержанных к каким-либо преступлениям.

«Канзас-Сити Чифс» в ночь с воскресенья на понедельник выиграл Супербоул у «Сан-Франциско 49-ерс».

Для клуба из Миссури это первое чемпионство в НФЛ за 50 лет.

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