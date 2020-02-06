В ночь на 3 февраля в Майами был разыгран юбилейный 50-й Супербоул. «Канзас Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско 49-ерс» – 31:20.

27-летняя инстаграм-модель Келли Кэй из команды YouTube-канала Vitaly Uncensored Виталия Здоровецкого пыталась прорваться на газон «Хард Рок-стэдиум», чтобы попиарить себя и сайт украинского пранкера, но ее скрутили охранники.

В интервью TMZ девушка рассказала, что набросившиеся секьюрити избили ее – в тот момент она не поняла, что происходит, из-за прилива адреналина, но выступившие синяки подтверждают неприятную историю.

Келли утверждает, что ее в течение 8 часов часов держали в холодной комнате, хотя на ней не было ничего, кроме купального костюма. Девушка отметила, что ее допрашивали сотрудники ФБР.

Взглянуть на инстаграм красотки можно здесь.

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