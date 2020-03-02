«Член побольше». Игрок в амфут гениально ответил на рутинный вопрос

В Индианаполисе прошел очередной NFL Scouting Combine – ивент, на котором игроки в американский футбол, представляющие команды университетов, демонстрируют физические и умственные скиллы тренерам, менеджерам и скаутам команд НФЛ.

По идее, мероприятие закрытое и конфиденциальное, но в этот раз случилась утечка отрезка интервью одного из игроков. Футболист университета Вашингтона Трей Адамс шикарно ответил на рутинный вопрос о том, что бы он хотел изменить в себе. «Член побольше», – сначала скромно, а затем в полный голос произнес в микрофон футболист. Видео опубликовал в твиттере аккаунт FinsOrDie.

Представитель лиги в твиттере выразил надежду на то, что сливший конфиденциальное видео будет наказан.

На самом деле, в правилах НФЛ нет четких указаний на эту тему, так что нарушителю, скорее всего, ничто не грозит.

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