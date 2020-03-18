Легендарный Том Брэди покинул «Пэтриотс», за которые выступал 20 лет

Футболист «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди объявил об уходе из клуба, за который он выступал с 2000 года.

«Всем моим партнерам, тренерам и сотрудникам клуба, всей организации хочу сказать спасибо за последние 20 лет моей жизни, за каждодневную нацеленность на победы и создание культуры победителей, основанной на великих ценностях. Я благодарен за все, чему вы меня научили, а я учился у каждого из вас. Все позволили мне реализовать максимум потенциала, а это все, на что игрок только может надеяться

Хотя мое футбольное путешествие продолжится где-то еще, я ценю все, чего мы достигли, и благодарен за наши невероятные командные достижения. Эти 20 лет были самым счастливым временем, которое я только мог представить, я не испытываю ничего, кроме любви и благодарности за период, что провел в «Нью-Ингленд» – написал Брэди в инстаграме.

Американец пока не объявил, куда отправится. Но TMZ утверждает, что новым клубом Брэди станет «Тампа-Бэй Бакканирс», а квотербек будет получать 30 млн долларов в год – это рекорд в карьере 42-летнего футболиста.

Том Брэди участвовал в 9 Супербоулах и выиграл 6 из них. Он 4 раза признавался MVP финалов.

Брэди всю карьеру провел в «Нью-Ингленд Пэтриотс». До его дебюта клуб ни разу не выигрывал Супербоул.

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