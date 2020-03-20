Звезда клуба НФЛ «Вашингтон Редскинс» Дерриус Гис навлек гнев болельщиков и журналистов после того, как устроил тусовку на яхте с шестью моделями в разгар пандемии коронавируса.

В Америке, как и в остальном мире, были приняты меры для соблюдения социального дистанцирования. Людям повсеместно напоминают о том, что лучшей превентивной мерой против распространения болезни и заражения является самоизоляция, но спортсмен предпочел одиночеству компанию милых дам и похвастался об этом 128 тысячам подписчиков в твиттере.

«Понимаю, что многие молодые спортсмены не должны придерживаться стандартов, которым не соответствует даже старшее поколение. Но может ли кто-нибудь достучаться до Дерриуса Гиса и сообщить не только о том, насколько глупо он выглядит на этом снимке, но и о том, как это некорректно по отношению к жертвам коронавируса?».

В ответ на критику футболист написал: «Меньше 10 – не считается», имея ввиду, что по закону запрещены мероприятия численностью более 10 человек.

Игрок удалил публикации из твиттера.

Лига отменила ивент, приуроченный к драфту-2020 в Лас-Вегасе из-за коронавируса. Обмен все равно состоится и будет транслироваться по ТВ.

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