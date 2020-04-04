Рэпер Джиган опубликовал провокационный снимок в инстаграме – и, как ни странно, он оказался связан со спортом.

На фото видно, что люди в форме проводят голого человека, похожего на Джигана (судя по татуировкам – это действительно он) по коридору. Снимок помечен геотегом: он был сделан на стадионе «Хард Рок» в Майами во время Супербоула-2020.

Действительно ли Джиган пытался в голом виде прорваться на матч между «Канзасом» и «Сан-Франциско» или все это один большой пранк, пока установить не удалось.

Победу в Супербоуле-2020 одержал «Канзас Сити», переигравший «Сан-Франциско» со счетом 31:20.

На поле стадиона «Хард Рок», помимо Джигана, пыталась прорваться модель Келли Кэй – подруга знаменитой филдстрикерши Кинси Волански. В итоге Келли была избита охранниками.

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