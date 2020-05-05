Поклонники американского футбола не одобрили поведение Рокуана Смита.

Лайнбекер «Чикаго Беарс» Рокуан Смит подвергся критике за то, что нарушил карантин ради отдыха с моделями на яхте.

Как сообщает The Sun, среди девушек, весело проводивших время с Рокуаном, оказалась и звезда Pornhub Абелла Дейнджер. Футболист бесстыдно выкладывал посты с полуголыми леди в соцсетях (позже все публикации были удалены).

Киберспорт Мексиканский комментатор FIFA 20 сравнил финты игрока с движениями порноактрисы Райли Рид ВЧЕРА В 14:59

По мнению фанатов НФЛ, Смит поставил под угрозу себя и всю лигу, если он заболеет коронавирусом.

Рокуан выступает за клуб из Чикаго с 2018 года.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сезон НФЛ-2020/21 начнется, как это и было всегда, в сентябре.

Оказывается, голый Джиган пытался выбежать на поле Супербоула-2020. Рэпер показал, как это было

Подписывайся на нас в инстаграме

Американский футбол Родители агента НФЛ скончались от COVID-19 с разницей в шесть минут 01/04/2020 В 17:12