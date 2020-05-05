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Игрок НФЛ нарушил карантин ради отдыха на яхте с актрисой Pornhub

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Абелла Дейнджер

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Поклонники американского футбола не одобрили поведение Рокуана Смита.

Лайнбекер «Чикаго Беарс» Рокуан Смит подвергся критике за то, что нарушил карантин ради отдыха с моделями на яхте.

Как сообщает The Sun, среди девушек, весело проводивших время с Рокуаном, оказалась и звезда Pornhub Абелла Дейнджер. Футболист бесстыдно выкладывал посты с полуголыми леди в соцсетях (позже все публикации были удалены).

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По мнению фанатов НФЛ, Смит поставил под угрозу себя и всю лигу, если он заболеет коронавирусом.

  • Рокуан выступает за клуб из Чикаго с 2018 года.
  • Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сезон НФЛ-2020/21 начнется, как это и было всегда, в сентябре.

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