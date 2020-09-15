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Нью Йорк Джайантс - Питтсбург Стилерз

НФЛ - 15 сентября 2020

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Нью Йорк Джайантс – Питтсбург Стилерз на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 02:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью Йорк Джайантс и Питтсбург Стилерз и как они играли друг с другом раньше. Американский футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью Йорк Джайантс и Питтсбург Стилерз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Американский футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

