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Балтимор Рэйвенс - Цинциннати Бенгалс

НФЛ - 11 октября 2020

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Балтимор Рэйвенс – Цинциннати Бенгалс на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Балтимор Рэйвенс и Цинциннати Бенгалс и как они играли друг с другом раньше. Американский футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Балтимор Рэйвенс и Цинциннати Бенгалс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Американский футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

