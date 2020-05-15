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Корнербеки из НФЛ подозреваются в вооруженном ограблении на 73,5 тысячи долларов

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Деандре Бейкер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

В НФЛ как всегда своя атмосфера.

Корнербеки Деандре Бейкер и Квинтон Данбар, выступающие соответственно за «Нью-Йорк Джайантс» и «Сиэтл», подозреваются в вооруженном ограблении.

По информации New York Times, 13 мая спортсмены ворвались на вечеринку и стали угрожать одному из посетителей огнестрельным оружием. Бейкер также приказал подельнику застрелить человека, который в данный момент вошел в помещение. Футболисты украли 12,4 тысячи долларов и четыре пары часов стоимостью 61,1 тысячи.

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  • Бейкер был выбран 30-м на драфте-2019, в первом сезоне за «Джайантс» он провел 61 захват и сбил 8 передач.
  • Данбар играет в НФЛ с 2015 года, был обменян в «Сиэтл» в последнее межсезонье у «Вашингтон Редскинс».

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