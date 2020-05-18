Какая позиция на поле подойдет Хафтору Бьёрнссону?

Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон, прославившийся ролью Горы в сериале «Игра престолов», не исключает, что однажды станет игроком в американский футбол.

«Никогда не говори никогда», – ответил 31-летний силач журналисту Yahoo Sport на вопрос о желании поиграть в НФЛ.

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Вероятно, Бьёрнссон мог оказаться в НФЛ и раньше – в 2013 году владелец «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей написал интригующий твит о 23-летнем на тот момент монстре-тяжеловесе.

Хафтор подтвердил факт переговоров, но семь лет назад он был сконцентрирован на других задачах. «Тогда я поставил цель выиграть соревнование «Самый сильный человек планеты». Если бы я думал о чем-то еще, то не посвятил бы себя полностью этой цели. А если я что-то решил, я целиком посвящаю себя этому делу», – рассказал Бьёрнссон.

Бьёрнссон приобрел популярность благодаря роли Григора Клигана по прозвищу «Гора» в сериале «Игра престолов». В финале персонаж умирает в бою с сериальным братом – Сандором Клиганом.

Недавно Хафтор установил рекорд в 501 кг в становой тяге.

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