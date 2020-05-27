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Игрок НФЛ скинул 10 тысяч калорий за день. Вот что он для этого сделал

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Тэйлор Рэпп

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
13 минут назад

Этому парню нужно в пятиборье!

Футболист «Лос-Анджелес Рэмс» Тэйлор Рэпп сжег 10 тысяч калорий за сутки.

Как сообщает The Sun, Рэпп начал день в 4:30 утра с 77-километровой прогулки на велосипеде. Затем мужчина проплыл более 500 метров, прошел пешком 2,5 километра и пробежал 1,8 километра. Наконец, футболист завершил день легкой тренировкой в зале.

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  • Рэпп выступает за «Лос-Анджелес Рэмс» с 2019 года.
  • В позапрошлом сезоне «Рэмс» дошли до решающего матча – Супербоула – и проиграли в нем «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 3:13.

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