Тэйлор Рэпп
Фото: Instagram
Этому парню нужно в пятиборье!
Футболист «Лос-Анджелес Рэмс» Тэйлор Рэпп сжег 10 тысяч калорий за сутки.
Как сообщает The Sun, Рэпп начал день в 4:30 утра с 77-километровой прогулки на велосипеде. Затем мужчина проплыл более 500 метров, прошел пешком 2,5 километра и пробежал 1,8 километра. Наконец, футболист завершил день легкой тренировкой в зале.
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- Рэпп выступает за «Лос-Анджелес Рэмс» с 2019 года.
- В позапрошлом сезоне «Рэмс» дошли до решающего матча – Супербоула – и проиграли в нем «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 3:13.
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