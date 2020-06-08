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Бывший ресивер «Пэтриотс» застрелен по пути на свидание

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Дональд Колдуэлл

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
31 минут назад

Экс-футболист получил несколько ранений, не совместимых с жизнью.

Бывший ресивер «Пэтриотс» Дональд Колдуэлл был застрелен в родной Тампе.

ESPN сообщает, что 41-летний экс-футболист погиб по пути в больницу от огнестрельных ранений в ногу и грудь. По словам его матери, Колдуэлл шел на свидание, когда на него напали.

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«Грустно слышать эту новость. Он внес значительный вклад в игру команды. Соболезнования семье», – сказал главный тренер «Пэтриотс» Билл Беличик.

  • Колдуэлл играл в НФЛ за разные команды с 2002 года по 2008-й.
  • В 2014 году его приговорили к 27 месяцам тюрьмы за хранение наркотиков с целью сбыта.

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