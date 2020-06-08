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«Покупать оружие должны только элитные белые мужчины». Игрок НФЛ влип в расистский скандал

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Джейк Фромм

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Личную переписку Джейка Фромма слили в интернет, и он принес извинения.

Квотербек «Баффало Биллс» Джейк Фромм угодил в очень неприятную ситуацию: игроку пришлось извиняться за расистское сообщение годичной давности.

Как сообщает TMZ, в сети всплыла личная переписка Фромма, датированная мартом 2019 года. В ней квотербек «Баффало» и неназванный собеседник обсуждают продажу оружия на территории США. «Пушки – это отлично. Просто сделайте их очень дорогими, чтобы только элитные белые мужчины могли покупать их, ха-ха», – написал Джейк.

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Когда переписка оказалась в интернете, Фромм принес извинения. «Мне очень жаль, что я использовал выражение «элитные белые люди» в переписке. Хотя я никогда не говорил, что я сам являюсь «элитным белым мужчиной» (что следует из дальнейшей переписки), этому нет никакого оправдания. Сейчас, как никогда, пришло время для поддержки [темнокожих] и единения. Я на 100% выступаю против расизма», – заявил футболист.

  • Фромм подписал контракт с «Баффало» в 2020 году. Спортсмену 21 год.
  • В 1991-1994 гг. «Баффало» четырежды играл в финале сезона (Супербоуле) и потерпел четыре поражения.

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