Лига поможет реформировать полицию и уголовное правосудие.

НФЛ в течение десяти лет выделит 250 миллионов долларов на борьбу с проявлениями расизма.

Как заявил один из официальных представителей лиги, «деньги предназначены для борьбы с системным расизмом и поддержке борьбы с продолжающейся исторической несправедливостью, с которой сталкиваются афроамериканцы». Его слова приводит The Undefeated.

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НФЛ намерена оказывать поддержку программам по реформе уголовного правосудия, реформе полиции, экономическим и образовательным программам для малоимущих общин. Помимо денег, для этих целей привлекут медиаресурсы лиги.

Волна протестов против расизма охватила Америку после того, как один из полицейских Миннеаполиса убил темнокожего правонарушителя Джорджа Флойда.

После задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.

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