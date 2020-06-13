Террелл Оуэнс
Фото: Getty Images
Лига поможет реформировать полицию и уголовное правосудие.
НФЛ в течение десяти лет выделит 250 миллионов долларов на борьбу с проявлениями расизма.
Как заявил один из официальных представителей лиги, «деньги предназначены для борьбы с системным расизмом и поддержке борьбы с продолжающейся исторической несправедливостью, с которой сталкиваются афроамериканцы». Его слова приводит The Undefeated.
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НФЛ намерена оказывать поддержку программам по реформе уголовного правосудия, реформе полиции, экономическим и образовательным программам для малоимущих общин. Помимо денег, для этих целей привлекут медиаресурсы лиги.
- Волна протестов против расизма охватила Америку после того, как один из полицейских Миннеаполиса убил темнокожего правонарушителя Джорджа Флойда.
- После задержания полицейский простоял на шее Флойда более восьми минут, хотя задержанный жаловался, что не может дышать. Жестокость представителя полиции привела к тому, что многие города США оказались охвачены беспорядками и погромами.
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