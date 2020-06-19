На новой арене НФЛ устроили «Супер Смыв» – одновременно спустили воду в 1430 унитазах

Так на Allegiant Stadium тестируют готовность сервиса к 70 тысячам болельщиков.

Новый стадион клуба НФЛ «Лас-Вегас Райдерс» прошел важную проверку.

В четверг, 18 июня, на Allegiant Stadium провели тест под названием «Супер Смыв». Сотрудники арены зашли во все 297 уборных комнат сооружения и спустили воду в каждом из 1430 туалетов и писсуаров.

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Такая проверка на спортивных объектах нужна, чтобы удостовериться в способности стадион справиться с, простите, наплывом болельщиков во время футбольных матчей. Для лучшей координации работники использовали переносные рации.

«Ни за что бы не хотели, чтобы в здании одновременно находились 60 или 70 тысяч фанатов, а система водоснабжения дала сбой на какой-нибудь игре. Это одна из последних галочек, которую мы поставили, чтобы уверенно говорить о готовности принять гостей», – заявила проджект-менеджер стадиона Джули Эмэкер. Об этом сообщил CBS Sports.

Официальное открытие Allegiant Stadium намечено на 31 июля. По предварительным оценкам, строительство арены обошлось в два миллиарда долларов.

«Райдерс» переехали в Лас-Вегас из Окленда, в котором базировались с 1995 года.

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