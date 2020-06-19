Трамп бойкотирует НФЛ вслед за матчами футбольной сборной из-за преклонения колена

Дональд Трамп
Фото: Getty Images
Президенту США очень не нравится акция, набравшая популярность на волне Black Lives Matter.
Президент США Дональд Трамп пригрозил бойкотировать матчи НФЛ вслед за играми сборной Америки по футболу из-за жеста с преклонением колена во время звучания гимна.
Врач-инфекционист Тони Фаучи озвучил версию, что НФЛ вряд ли вернется в 2020 году из-за пандемии коронавируса, на что Трамп ответил:
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«Тони Фаучи не имеет никакого отношения к НФЛ. Они планируют очень безопасное и контролируемое возвращение. Но если они не будут выступать за наш государственный гимн и наш великий американский флаг, я не стану смотреть».
- Ранее Трамп заявил, что не будет смотреть игры футбольной сборной, так как национальная федерация позволила игрокам вставать на колено во время исполнения гимна.
- Акция показывает несогласие с расовой дискриминацией. Первым на колено встал Колин Каперник.
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