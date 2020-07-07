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Квотербек «Канзаса» подписал самый крупный контракт в истории спорта

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Патрик Махоумс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

503 миллиона долларов – цифра в соглашении Патрика Махоумса.

Квотербек «Канзас Сити» Патрик Махоумс подписал самый крупный контракт в истории спорта.

На официальном сайте НФЛ сообщается, что 24-летний футболист продлил контракт с командой на 10 лет и будет зарабатывать 503 миллиона долларов.

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  • Предыдущий зарплатный рекорд принадлежал бейсболисту Майку Трауту – 430 миллионов.
  • «Канзас» – действующий чемпион НФЛ, Махоумс стал MVP Супербоула.
  • В 2017 году игрок был задрафтован «Канзасом» под 10-м номером.

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