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«Редскинс» подтвердили смену названия. Их владелец обещал, что этого не случится никогда

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Но времена меняются.

Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» официально подтвердил, что сменит название и логотип.

Новый тайтл команды будет объявлен позднее. В выборе имени клуба и разработке логотипа примет участие его владелец Дэниэл Снайдер – ранее он заверял, что никогда не допустит отказа от названия «Редскинс» («краснокожие»).

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  • Варианты–фавориты, которые могут прийти на смену «Редскинс» (точнее, один из них), – «Вашингтон Уорриорс» и «Вашингтон Редвулвс».
  • Уже бывшее название клуба неоднократно подвергалось критике – его сочли оскорбительным для коренных американцев. Критика усилилась после активизации движения Black Lives Matter на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.
  • Ранее клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс», названный в честь знаменитого вождя индейского племени сауков, отказался менять лого и название.

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