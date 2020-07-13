«Редскинс» подтвердили смену названия. Их владелец обещал, что этого не случится никогда

Eurosport
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Но времена меняются.
Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» официально подтвердил, что сменит название и логотип.
Новый тайтл команды будет объявлен позднее. В выборе имени клуба и разработке логотипа примет участие его владелец Дэниэл Снайдер – ранее он заверял, что никогда не допустит отказа от названия «Редскинс» («краснокожие»).
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- Варианты–фавориты, которые могут прийти на смену «Редскинс» (точнее, один из них), – «Вашингтон Уорриорс» и «Вашингтон Редвулвс».
- Уже бывшее название клуба неоднократно подвергалось критике – его сочли оскорбительным для коренных американцев. Критика усилилась после активизации движения Black Lives Matter на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.
- Ранее клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс», названный в честь знаменитого вождя индейского племени сауков, отказался менять лого и название.
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