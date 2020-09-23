Квотербек «Лос-Анджелес Чарджерс» Тайрод Тэйлор пропустил матч регулярного чемпионата НФЛ против «Кайзер-Сити Чифс». Он попал в заявку, но внезапно не вышел в стартовом составе, и в основе экстренно оказался новичок Джастин Херберт.

В стартовом матче сезона против «Цинциннати Бенгалс» Тэйлор сломал два ребра, но не сделал МРТ до конца следующей недели. В воскресенье перед игрой с «Чифс» врач команды сделал ему инъекцию обезболивающего в ребро, но не попал и случайно проколол Тайроду легкое. Футболиста экстренно доставили в больницу с проблемами с дыханием.

Американский футбол
Экс-чемпион НФЛ признан виновным в изнасиловании инвалида – ему грозит 15 лет тюрьмы
28/07/2020 В 10:52

Источники ESPN передали, что профсоюз игроков НФЛ начал расследование медицинского инцидента. В «Чарджерс» велели Тэйлору незамедлительно вернуться на газон, но врачи были против подобного шага и советовали взять паузу в игре.

  • «Лос-Анджелес» лишь в овертайме уступили действующим победителям Супербоула «Кайзер-Сити» со счетом 20:23.
  • 31-летний Тэйлор выступает за клуб из ЛА с 2019 года. Он стал чемпионом НФЛ в 2013-м с «Балтимор Рэйвенс» в качестве запасного пасующего.

Дуэйн «Скала» Джонсон стал совладельцем лиги XFL по американскому футболу

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НФЛ
Квотербек «Канзаса» подписал крупнейший контракт в истории спорта – он получит 503 млн долларов
07/07/2020 В 06:20
Американский футбол
Темнокожего игрока в американский футбол вывели из состава клуба за гомофобию
29/06/2020 В 07:04