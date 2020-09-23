Квотербек «Лос-Анджелес Чарджерс» Тайрод Тэйлор пропустил матч регулярного чемпионата НФЛ против «Кайзер-Сити Чифс». Он попал в заявку, но внезапно не вышел в стартовом составе, и в основе экстренно оказался новичок Джастин Херберт.

В стартовом матче сезона против «Цинциннати Бенгалс» Тэйлор сломал два ребра, но не сделал МРТ до конца следующей недели. В воскресенье перед игрой с «Чифс» врач команды сделал ему инъекцию обезболивающего в ребро, но не попал и случайно проколол Тайроду легкое. Футболиста экстренно доставили в больницу с проблемами с дыханием.