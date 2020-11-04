Футболисты «Питтсбург Стилерз» Джуджу Смит-Шустер и Джеймс Коннер были оштрафованы на 5 тысяч долларов каждый за неправильное ношение носков.

Согласно правилам НФЛ, носки (гетры) должны покрывать всю площадь тела от игровой обуви до низа штанов. В матче против «Теннесси Тайтэнс» Смит-Шустер и Коннер приспустили гетры – теперь футболисты заплатят штраф. Фото официальной бумаги из НФЛ, где говорится о взыскании, Смит-Шустер опубликовал у себя в инстаграме.

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  • Матч «Питтсбург» – «Теннесси» проходил 25 октября, команда Смит-Шустера и Коннера победила со счетом 27:24.
  • «Стилерз» выиграли все семь матчей в текущем сезоне.

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