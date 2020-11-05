Американец Джим Беккер вернулся с корейской войны в 1952 году, женился и завел 11 детей. Всю жизнь он болел за старейший профессиональный клуб в американском футболе «Грин Бэй Пэкерс» (он полностью принадлежит болельщикам и не получает прибыли) и не пропускал ни одного домашнего матча. Тащить огромную семью и совмещать увлечение было тяжело, поэтому Беккер зарабатывал на билеты сдачей крови. «Мне платили 15 долларов за поллитра крови, а билет стоил 12, – рассказал фанат. – Хватало еще и на сэндвич».

В 1975 году выяснилось, что все эти годы Джим спасал сам себя. Во время обследования врачи выявили у него гемохроматоз – болезнь, из-за которой в 45 лет скончался его отец. Гемохроматоз – это генетическая мутация, при которой организм поглощает слишком много железа в кишечнике, что на протяжении десятилетий приводит к токсическому накоплению железа в органах.

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Фанаты «Грин Бэй Пэкерс» Фото: Getty Images

«Эту болезнь еще называют кельтской – от нее страдают выходцы из Ирландии, – утверждает профессор Виктор Гордюк из Гарварда. – При этом генетическом заболевании вместо одного миллиграмма железа вы поглощаете три или четыре миллиграмма железа в день. Это приводит к ранней смерти, диабету в раннем возрасте, сердечной и печеночной недостаточности».

Врачи говорят, что единственное лечение гемохроматоза – это периодическая сдача крови для поддержания нормального уровня железа в организме. Гордюк удивлен, что у Джима вообще принимали кровь – сегодня после забора крови у таких пациентов ее просто утилизируют. Если бы Беккер не сдавал кровь, то почти наверняка бы уже умер. Сегодня в США людей с таким заболеванием пять на 1000 человек.

С тех пор как у Джима выявили болезнь, он не может зарабатывать на сдаче крови. Болельщику повезло, что о его истории узнало руководство «Грин Бэй Пэкерс». Беккера ввели в Зал славы болельщиков команды, а также выделили премию в размере 500 долларов и четыре места в вип-ложу на каждый домашний матч. «С 11 детьми мне будет сложно решить, кто пойдет на игру», – пошутил 80-летний фанат.

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