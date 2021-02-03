8 февраля состоится финальный матч Национальной футбольной лиги – «Тампа Бэй Бакканирс» сыграет с «Канзас Сити Чифс» на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе.

За кем следить?

НФЛ Игрок НФЛ не вышел на матч, потому что врач проколол ему легкое 23/09/2020 В 18:25

Главные звезды команд, из-за которых игру стоит включать начинающим любителям американского футбола, – квотербеки Том Брэди из «Бакканирс» и Патрик Махоумс из «Чифс». Брэди – легенда и один из лучших игроков в истории НФЛ. 43-летний спортсмен сыграет в 10-м Супербоуле в карьере: шесть раз побеждал и четырежды признавался MVP. С «Тампой» Том впервые выступит в Супербоуле, ранее он 20 лет бился за «Нью-Ингленд Пэтриотс». Чтобы понять величину спортсмена, о нем достаточно знать два факта: квотербэком восхищаются такие гении, как Леброн Джеймс и Томас Мюллер, а его автограф 2000 года продан почти за полмиллиона евро.

В команде соперника куда более свежая звезда – Патрику Махоумсу 25, он играет на взрослом уровне только три года, но уже является самым высокооплачиваемым спортсменом в американском футболе. Год назад парень заключил с родным «Канзас-Сити» 10-летний контракт, по которому получит 418 млн евро. Официально Махоумс – самый богатый и во всех видах спорта, но это только если слухи о цифрах в контракте Лео Месси (555 млн евро за 4 года) останутся слухами. О скиллах Месси нам известно, а за что так много Махоумсу? В первый же взрослый сезон он побил рекорд НФЛ по дальности бросков за сезон (5,097 ярдов), а уже через год стал MVP Супербоула.

Есть ли интрига?

Сейчас «Канзас» считается явным фаворитом, а в начале сезона никто не мог подумать, что «Тампа» дойдет до финала, даже имея в наличии Брэди. Но в финале может произойти все что угодно, тем более что впервые в истории Супербоулов одна из команд сыграет на домашнем поле. В связи с этим «Тампе» придется отказаться от давней традиции стрелять из пушки перед началом игры, так как лига не хочет предоставлять «Бакканирс» домашнее преимущество. Букмекеры же отдают предпочтение именно команде Махоумса: коэффициент на победу «Чифс» – 1.60, на «Бакканирс» – 2.45.

Будет ли много рекламы?

Нет, наоборот, ее станет меньше. Компания по производству напитков Anheuser-Busch отказалась от рекламы пива Budweiser впервые за 37 лет. Сэкономленные деньги направят на информирование граждан о ходе вакцинации от коронавируса. Также об отказе от размещения роликов в перерыве игры сообщили Coca-Cola, PepsiCo и Hyundai. Телеканал CBS, который будет транслировать матч, пока не ищет новых рекламодателей. При этом один полуминутный рекламный слот стоит примерно 4,5 млн евро.

И все же интересная рекламная кампания в рамках Супербоула будет: ее провернет Volvo. Компания предложила всем желающим поучаствовать в розыгрыше авто общей стоимостью 1,6 млн евро. Для этого нужно собрать машину мечты на официальном сайте бренда и попасть в число счастлив­чиков-победителей. Есть одно но: розыгрыш пройдет, только если в финале состоится игровая ситуация сэйфти. Это один из самых редких эпизодов в американском футболе, когда атакующая команда владеет мячом и находится в своей зоне, но игрок касается поля любой частью тела, кроме рук и ног, а мяч уходит в аут, или нападение нарушает правила. Тогда в зависи­мости от конкретных обстоятельств команда защиты получает одно или два очка. Компания Volvo всегда уделяла особое внимание безопас­ности автомобилей, поэтому и решила обыграть одно­именный игровой эпизод в рекламной кампании.

Каких артистов ждать в перерыве?

В этом году перед матчем и в перерыве зрителей будут развлекать группа Coldplay, а еще Рианна, Бруно Марс и Майли Сайруc. Хедлайнером станет The Weeknd.

Где и когда смотреть?

Матч начнется в 2:30 (мск), в ночь с воскресенье на понедельник. Бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Viasat Sport или в приложении MEGOGO.

НФЛ Квотербек «Канзаса» подписал крупнейший контракт в истории спорта – он получит 503 млн долларов 07/07/2020 В 06:20