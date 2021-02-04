Проведение Супербоула-2021 может находиться под угрозой из-за контакта 20 человек одной из команд-участниц с зараженным коронавирусом.

Инцидент произошел в стане «Канзас Сити Чифс». Инсайдер ESPN Адам Шефтер со ссылкой на собственные источники сообщает, что в воскресенье, 31 января, более 20 игроков и сотрудников «Чифс» контактировали с барбером, который сдал положительный тест на коронавирус.

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«Боссы действовали мудро и агрессивно, поэтому прервали процедуру стрижки, как только узнали результат анализа», – пишет журналист в твиттере. Среди потенциально зараженных – звезда НФЛ Патрик Махоумс, в июле подписавший рекордный контракт в истории спорта на 503 миллиона долларов.

Игроком, чью стрижку буквально прервали на середине, был Дэниел Килгор. Он уже пошутил на эту тему и изменил фотографию в профиле.

Супербоул запланирован на 8 февраля.

Соперник «Чифс» – «Тампа Бэй Бакканирс».

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