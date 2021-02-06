Сериал «Друзья» заставлял нас смеяться и доводил до слез. А также научил или напомнил простые истины о том, что деньги не всегда означают счастье, насколько важно наслаждаться мелочами, слушать друзей и усердно работать ради мечты. Одной из самых успешных у «Друзей» стала вышедшая 25 лет назад серия «Эпизод после Супербоула».

Руководство телеканала NBC выпустило ее сразу после Супербоула в надежде сделать тот день самым доходным по рекламе в истории телевидения. Так и вышло – серия собрала у экранов 52,9 млн зрителей и считается самым рейтинговым эпизодом сериала, в том числе среди всех комедийных сериалов в истории телевидения. Рекламные тарифы для эпизода составляли в среднем 600 тысяч долларов за 30 секунд эфирного времени – самая большая рекламная ставка для ситкомов того времени.

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Брук Шилдс в роли Эрики Форд и Мэтт Леблан в роли ДЖоуи Фото: Getty Images

Чтобы усилить эффект, создатели сериала пригласили для съемок в эпизоде самых крутых актеров того времени – Жан-Клод ван Дамма, Джулию Робертс, Брук Шилдс и Криса Айзека. Также в нем в первый и последний раз снялись создатели «Друзей» Марта Кауффман, Дэвид Крэйн и Кевин Брайт. Ход с привлечением звезд получил спорные отклики кинокритиков, но здорово зашел зрителям.

По сюжету, Росс узнал о похищении своей обезьянки Марселя, которую он отдал в зоопарк. Грабители продали животное продюсерам кинокомпании, и теперь Марсель работает в шоу-бизнесе. Так друзья попали на съемочную площадку и завели отношения с топовыми актерами. Рэйчел и Моника соревнуются, кто должен пойти на свидание с Ван Даммом, Фиби выступает с неподходящими для детей песнями, Джо знакомится с безумной фанаткой (Брук Шилдс), а Чендлер идет на свидание со школьной подругой (Джулия Робертс).

Съемки эпизода проходили весело, но был и общий раздражитель – Ван Дамм. Звезда «Кровавого спорта» и «Универсального солдата» вел себя очень высокомерно, постоянно опаздывал и грязно приставал к Дженнифер Энистон. Сценаристы признавались, что им было трудно писать шутки для Жан-Клода. «Нужно создать шутки с действительно ужасном французским акцентом, делая ударения на неправильных словах», – призналась Кауффман.

Зато всех покорили и впечатлили отношения Джулии Робертс и Мэттью Перри (Чендлера), которые на тот момент встречались вне съемочной площадки. Особенно сцена с их поцелуем, которую режиссер «Друзей» Дэвид Крэйн назвал «лучшая из тех, что я видел на телеэкране». Робертс же отметила особую нервозность из-за этой сцены, потому что так не переживала с момента кастинга в «Красотке».

Самый веселый момент в серии – шутка над Чендлером, который был вынужден покинуть ресторан в женских трусиках. Эту историю подсказал сценарист Джефф Астроф, с которым нечто похожее произошло в жизни.

Сериал «Друзья» Фото: Getty Images

Продюсер эпизода Майкл Лембек выиграл премию «Эмми»-1996 года в категории «Выдающиеся индивидуальные достижения в режиссуре для комедийного сериала» – единственная «Эмми», выигранная сериалом в том году.

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