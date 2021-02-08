Часто мы не задумываемся, почему привычные вещи называются именно так. Финал чемпионата НФЛ Супербоул проводится больше 50 лет, но мало кто знает, откуда взялось его название.

Когда объединились НФЛ и АФЛ (Американская футбольная лига), это значило, что чемпионская игра будет между победителями двух ранее отдельных лиг. Первый матч был запланирован на январь 1967 года. Сначала такая встреча была известна просто как игра чемпионата АФЛ-НФЛ.

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Владелец «Чифс» Ламар Хант считается первым, кто использовал термин Super Bowl. У происхождения этого слова есть простые объяснения. В то время слово «чаша» уже применялось в студенческом футболе по отношению к трофеям. Такие события, как «Роуз боул» или «Шугар боул», существовали много лет. Позже Хант рассказал, что придумал приставку «супер», когда увидел, как его дочь играет с новой игрушкой под названием Super Ball. В 1966 году Хант написал письмо комиссару НФЛ Питу Розеллу. «Я в шутку назвал новый трофей Супербоулом, который, очевидно, можно улучшить», – сказал Ламар.

Вскоре после этого газета «Канзас-Сити Стар» процитировала термин Ханта «Супербоул», и другая пресса последовала этому примеру. НФЛ рассматривала альтернативы, такие как «Чаша слияния» и просто «Игра», но они тоже никому не нравились. К третьему Супербоулу НФЛ официально присвоила финалу это имя, а первые две игры чемпионата АФЛ-НФЛ задним числом переименовали в Супербоулы I и II. В обоих матчах победили «Грин-Бей Пэкерс».

В последнем Супербоуле, который состоялся в ночь с 7 на 8 февраля, «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграл «Канзас-Сити Чифс» со счетом 31:9.

Главный трофей назван в честь Винса Ломбарди – экс-тренера «Грин-Бэй Пэкерс».

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