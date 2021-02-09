31-летний Юри Андраде, который выбежал на поле в розовом купальнике во время Супербоула LV, обогатился после этого проступка. Он поставил 5 тысяч долларов на тот факт, что кто-то ворвется на поле посреди игры, и сделал это сам, заработав 374 тысячи.

Андраде был арестован и обвинен в незаконном проникновении, но его освободили под залог в 500 долларов, оштрафовав на 1 тысячу, сообщает Blast. Стрикер вышел из изолятора в 8 утра понедельника и зашел в один из ресторанов Тампы. Его заметил фанат, который сделал с Андраде фото и опубликовал в инстаграме.

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«Встретил стрикера Супербоула в ресторане J. Alexander's во время обеда перед отъездом из Тампы. Он поставил 50 тысяч на ставку, что на Супербоуле кто-нибудь выбежит на поле», – написал фанат под снимком.

Выходка Андраде стала очередной рекламой сайта для взрослых Vitaly Uncensored, которым владеет русский блогер Виталий Здоровецкий. Ранее с логотипом сайта во время финала Лиги чемпионов выбегала девушка Здоровецкого, Кинси Волански.

В Супербоуле, который состоялся в ночь с 7 на 8 февраля, «Тампа-Бэй Бакканиэрс» обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счетом 31:9.

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