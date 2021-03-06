Гард «Кливленд Браунс» Уайатт Теллер застрелил трехметрового аллигатора во Флориде во время охоты с игроком «Майами Долфинс» Заком Зилером.
Спортсмены охотились на кабанов и аллигаторов на огромном участке земли Зилера. Теллер убил аллигатора, который, по оценке Теллера, весил 90 кг, а затем водрузил его на спину и понес, сообщает TMZ.
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- Мясо аллигатора часто используется в кухне южных штатов США.
- Уайатт Теллер выступает за «Кливленд Браунс» с 2019 года, ранее он играл в «Баффало Билс».
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