Опубликовано 06/03/2021 в 15:45 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 15:45 GMT

Гард «Кливленд Браунс» Уайатт Теллер застрелил трехметрового аллигатора во Флориде во время охоты с игроком «Майами Долфинс» Заком Зилером.

Спортсмены охотились на кабанов и аллигаторов на огромном участке земли Зилера. Теллер убил аллигатора, который, по оценке Теллера, весил 90 кг, а затем водрузил его на спину и понес, сообщает TMZ

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Мясо аллигатора часто используется в кухне южных штатов США.

Уайатт Теллер выступает за «Кливленд Браунс» с 2019 года, ранее он играл в «Баффало Билс».

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