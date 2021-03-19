НФЛ заключила долгосрочные соглашения с медиа-партнерами до 2033 года за космическую сумму.

На официальном сайте Лиги сообщается, что партнерами остаются Amazon, CBS, ESPN/ABC, FOX и NBC, все игры будут показаны в эфирном телевидении. Новые соглашения начнут действие с сезона-2023 и продлятся десять лет.

«Новые сделки предоставляют фанатам еще больше доступа к играм, которые им нравятся. Мы гордимся тем, что расширяем отношения с самыми инновациоными медиа-компаниями на рынке. Они принесут Лиге беспрецедентную эру стабильности, позволят нам расти и улучшаться», – заявил комиссар НФЛ Роджер Гуделл.

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Внимание привлекают цифры контрактов с бесконечным количеством нулей. Sports Business Journal подсчитал, что сделки заключены на сумму 10 миллиардов долларов в год или 110 миллиардов на 11 лет.

За последние пять лет 24 из 25 и 77 из 110 самых популярных программ на мировом телевидении – матчи НФЛ.

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