Адвокат квотребека «Хьюстон Тексанс» Дешона Уотсона выступил с заявлением по поводу многочисленных гражданских исков, поданных против спортсмена. Расти Хардин отверг обвинения против Уотсона.

«С самого начала я подчеркиваю – мы с Дешоном признаем, что сексуальные домогательства не только незаконны, но и морально недопустимы. Женщинам требуется смелость, чтобы заявить о жестоком обращении, особенно когда они указывают свое имя в судебном иске. Мы не относимся к этим обвинениям легкомысленно. Однако справедливость по отношению к обвиняемым не менее важна.

Адвокат обвинителя превратил все в цирк, когда опубликовал 14 анонимных судебных исков, чтобы взволновать общественность и опорочить безупречную репутацию Дешона. Вдобавок нам отказывают в конфиденциальном обнародовании имен истцов, чтобы мы полностью расследовали их претензии, и это чрезвычайно затрудняет установление истины. Анонимность часто необходима как прикрытие для жертв, но адвокат оппонента использовал ее как меч, чтобы публично унизить Дешона. Любое утверждение о том, что Дешон заставил женщину совершить половой акт, полностью ложно», – приводит слова адвоката TMZ

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«После публикации в соцсетях от адвоката истца стало известно о судебном иске и, видимо, возбуждено дело против меня. Я еще не видел иск, но знаю, что никогда не относился ни к одной женщине ни с чем другим, кроме как высочайшим уважением. Адвокат ситца утверждает, что дело не в деньгах, но перед подачей иска он потребовал шестизначную сумму для урегулирования конфликта, от чего я отказался. В отличие от него, для меня дело не в деньгах, а в том, чтобы очистить мое имя, и я с нетерпением жду, когда сделаю это», – написал Дешон Уотсон в твиттере.

Инсайдеры сообщали, что Уотсон не хочет возвращаться в «Хьюстон Тексанс». Ему приписывали переход в «Сан-Франциско» и «Майами».

Ранее у Уотсона назрел конфликт с руководством клуба – в «Тексанс» предложили квотербеку поучаствовать в выборе нового главного тренера, но в итоге даже не стали собеседовать тех, кого предложил Дешон.

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