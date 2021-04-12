Бывший футболист НФЛ Филип Адамс убил пять человек, а затем покончил с собой.

Адамс застрелил известного врача, 70-летенго Роберта Лессли, а также его 69-летнюю жену Барбару и их внуков 9-летнюю Аду и 5-летнего Ноа. Пятым стал 38-летний Джеймс Льюис – он работал в доме семьи Лессли. Известно также, что еще один человек находится в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений. По словам шерифа графства Йорк Кевина Толсона, при стрельбе в среду использовалось оружие калибра 45 и 9 мм.

Шериф рассказал, что улики, оставленные на месте стрельбы, привели полицию к Адамсу. Он сказал, что полицейские пошли в дом родителей Адамса, эвакуировали их, а затем попытались вывести футболиста из дома. В итоге его нашли мертвым в спальне – игрок застрелился. Мотивы преступлений пока не выяснились, сообщает NBC

НФЛ На игрока «Тексанс» подали 14 исков в домогательствах 24/03/2021 В 14:52

Филип Адамс выступал в НФЛ за «Фотинайнерс», «Пэтриотс», «Сихокс», «Рейдерс», «Джетс» и «Фэлконс».

Корнербек провел в НФЛ 78 матчей регулярного сезона и завершил карьеру в 2015-м.

НФЛ НФЛ продала медиаправа за 110 млрд долларов 19/03/2021 В 10:20