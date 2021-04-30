Первый раунд драфта НФЛ 2021 года завершен. «Джагуарс» и «Джетс», обладатели первого и второго права на выбор, взяли квотербеков Тревора Лоуренса и Зака Уилсона соответственно.

Следующими выбирали «Сан-Франциско». «Форти Найнерс» отвергли Мака Джонсона из Алабамы и взяли квотербека из Северной Дакоты Трея Ланса. Это сделало его третьим квотербеком на драфте. Корнербек и Южной Каролины Джейси Хорн стал первым игроком защиты – «Пантерс» выбрали его восьмым.

Впервые в истории два игрока из одной школы отправились в одну команду – в «Джагуарс» сыграют выбранный первым Лоуренс и раннинбек Трэвис Этьен, выбранный 25-м. Повторила рекорд драфта-2004 Алабама, чьих игроков выбрали шесть раз.

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Второй и третий раунд состоятся в ночь с 30 апреля на 1 мая.

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