Клуб Национальной футбольной лиги «Хьюстон Тексанс» представил календарь регулярного чемпионата 2021 года.

Для объявления расписания сезона пресс-служба позвала художницу и звезду тиктока Алиссу Тео, известную как Fried Rice Artist. Она создает картины с помощью жареного риса, выкладывает зерна на гладкой поверхности, подбрасывает их в воздух и таким образом показывает объемные изображения.

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В 111-секундном видео в твиттере Тео выложила для первых трех игровых туров фразу Beat the Jags, означающую встречу на старте с «Джексонвилл Джагуарс», а еще логотипы «Браунс» и «Пантерс». В некоторых сегментах художнице помогали маскот «Тексанс» и девушки из группы поддержки.

В перебивках медиаслужба показывала, как именно Тео собирала рис на блюде перед представлением. Оказывается, перед подбрасыванием фразы и логотипы выглядят примерно так же, как в воздухе, просто в зеркальном отражении!

На тикток Алиссы Тео подписаны 1,5 миллиона пользователей, она получила больше 12 миллионов лайков.

«Хьюстон Тексанс» выступают в НФЛ с 2002 года, за 19 лет они лишь шесть раз выходили в плей-офф. В прошлом сезоне они остались третьими в дивизионе Юг АФК и проиграли 12 матчей из 16.

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