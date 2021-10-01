Стал известен список артистов, которые выступят в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги.
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В Halftime Show выступят легендарные рэперы Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg и Kendrick Lamar, а также певица Мэри Джей Блайдж.
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  • Супербоул-2022 состоится 13 февраля 2022 года в Инглвуде на стадионе SoFi Stadium.
  • В прошлом году в перерыве финала выступал The Weeknd.
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