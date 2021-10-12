Тренер «Лас-Вегас Рэйдерс» Джон Груден подал в отставку после того, как всплыли письма 10-летней давности, в которых он допускает расистские, сексистские и гомофобные высказывания. Америка в шоке. Чтобы вы понимали происходящее, вот вам короткий иксплейнер.

Что случилось?

Джон Груден – довольно известный тренер в США. В 2003 году он выиграл Супербоул вместе с «Тампой». Но эта победа была, как бы сказали у нас, на багаже Аленичева. После большого успеха последовали несколько лет страданий, и в итоге Грудена уволили. Сударь взял долгую паузу (с 2009-го по 2018-й), устроился на ТВ и получил доступ к общению почти со всем представителями команд НФЛ. За время работы на телевидении Груден написал тысячи электронных писем, содержание некоторых всплыло сейчас. Оказалось, что в них столько всего, что хватит на три уничтоженные карьеры. Поэтому Груден не стал дожидаться увольнения и ушел сам.

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Но самое жесткое в этой ситуации то, что Джон стал жертвой обстоятельств. Вряд ли кому-то пришло бы в голову извлекать на поверхность его взгляды, но тут в линию жизни вмешалась третья сторона.

Почему всплыли письма?

В столице США Вашингтоне существует команда НФЛ. Раньше она называлась «Редскинс», что в переводе с английского означает краснокожие. Это название годами пытались стереть из спорта. Сейчас команда называется просто «Футбольная команда». Если коротко, это довольно токсичная организация, которая постоянно всплывает в каких-то скандалах.

В данный момент вся она находится под расследованием НФЛ – тут все как мы любим: неправомерное поведение на рабочем месте, токсичная культура внутри клуба. В процессе всплыла переписка Джо Грудена с теперь уже бывшим президентом «Вашингтона» Брюсом Алленом. Тогда Груден работал на ESPN аналитиком.

Первый звонок

Неожиданная история всплыла в субботу (утром по Москве). Выяснилось, что в одном из писем Груден использовал в отношении главы ассоциации игроков (NFLPA) Демориса Смита оскорбительные пассажи. Во-первых, он изменил имя Деморис на Dumboriss (от англ. слова Dumb – тупой). Во-вторых, написал, что у чернокожего мужчины губы размером с мишленовскую автомобильную покрышку. Вам, возможно, кажется, что тут ничего особенного, но для черного парня это довольно серьезное оскорбление. Конечно же, Груден извинился.

Смит не обиделся, сказал, что привык к подобным вещам, и отправился праздновать – в этот день его переизбрали главой NFLPA на пятый срок. Но оказалось, что это было только начало. В воскресенье «Лас-Вегас» буднично проиграл «Чикаго». А в понедельник всплыла новая порция писем Грудена.

Содержание писем

И вот тут стало понятно, что штрафом Джон не отделается. Сообщается, что в письмах Груден называл комиссара лиги Роджера Гуделла ******* [геем], а также тупой анти-футбольной ****** [вагиной]. Также он обвинял босса НФЛ в том, что тот принуждал Джеффа Фишера (тогда тренера «Рэмс») драфтовать квиров. Последнее – отсылка к дефенсив-энду Майклу Сэму, которого подобрали на драфте-2014.

Майкл Сэм Фото: From Official Website

Кроме того, Груден критиковал Гуделла за постоянно обновляемые правила безопасности (речь про защиту от сотрясений и прочего, связанного со здоровьем игроков). Джон говорил, что Эрика Рида – игрока, который протестовал во время гимна, – надо было уволить из лиги. Еще Груден оскорблял Гуделла, некоторых владельцев франшиз НФЛ и журналистов, которые освещают события лиги. Плюс в письмах периодически мелькают фотографии полуобнаженных женщин, в том числе чирлидеров «Вашингтона», которых заставляли позировать топлес во время фотосета в Коста-Рике.

Последствия

«Вашингтон»: для организации процесс продолжается, худшее, очевидно, еще впереди.

Джон Груден: вероятно, карьере тренера конец. Американское общество уничтожало людей и за меньшее. А в письмах Грудена полный набор расистской, гомофобной, мизогинистской дичи. Самое веселое, что Джон только-только закончил строительство дома под Лас-Вегасом за 4,3 миллиона долларов. При этом его соседом должен был стать квотербек Дерек Карр.

«Лас-Вегас Рэйдерс»: клуб в свое время сделал Грудена самым высокооплачиваемым тренером лиги. Ему были выданы все условия для строительства претендентов на Супербоул. В этом сезоне, несмотря на не самые уверенные 3-2, у «Рэйдерс» наконец-то появился футбол, на который приятно смотреть. После увольнения Грудена «Лас-Вегас» займется поисками нового главного тренера на большой срок. Но об этом и парочке последующих сезонов можно забыть. Это значит, что игроки, которые довольно давно находятся в составе, могут либо забыть о чемпионском перстне, либо отправиться за ним в другую франшизу. В общем, «Рэйдерс» ожидает новая кровавая перестройка, а болельщиков – сезоны без трофеев.

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