Ситуация: Том Брэди в первой четверти матча против «Чикаго» бросил исторический 600-й тачдаун в карьере. Ресивер, поймавший пас, на радостях вручил мяч болельщику на трибуне. Он, конечно же, осознал, что сделал, но было уже поздно. Представителям «Тампы» пришлось вступать в переговоры, чтобы заполучить для величайшего квотербека в истории исторический мяч.

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Больше тачдаунов не бросал никто. Из играющих квотербеков теоретические (но очень призрачные) шансы добраться до этой отметки есть у единиц. Но ближайшие преследователи – возрастные квотербеки, у которых совсем мало времени. Аарону Роджерусу вот-вот стукнет 38, Бену Ротлисбергеру – уже 39. Всерьез говорить о перспективах Мэтта Райана сложно. Разве что Мэттью Стаффорд (33 года) получит шанс, если без травм отыграет ближайшие 7-10 лет на стабильно высоком уровне (40+ ТД за сезон). Ну и не будем забывать про пачку молодых квотербеков – Патрик Махоумс, Ламар Джексон, Джо Бурроу. Но в любом случае, новый рекорд – вопрос десятилетий. И вот мяч, который установил историческую планку, отправился на трибуны, а не в коллекцию Тома Брэди.

Обмен

Болельщик оказался довольно сговорчивым. Конечно, он довольно сильно потерял в позициях, когда выпустил мяч из рук, но надо отдать должное «Тампе» и Тому Брэди, они по справедливости оценили его благородство. Болельщик получил:

Два подписанных Томом Брэди джерси и игровой шлем;

Подписанная джерси Майка Эванса и его бутсы с игры;

Депозит в $1000 в фирменном магазине «Тампы»;

Абонементы на остаток сезона-2021 и на весь сезон-2022;

Лично от Тома Брэди – один биткоин (~$62,5 тысячи долларов).

Цитата

Болельщик «Тампы» – его зовут Байрон Кеннеди – высказался по поводу ситуации:

«Том – тот человек, который заслужил этот мяч. Я просто оказался в нужном месте в нужное время. Надеюсь, у меня будет возможность сыграть с ним в гольф».

Скандал

Не обошлось и без неприятностей. Бывший квотербек и аналитик CBS Тони Ромо в эфире предположил, что болельщику полагается свидание с женой Тома Брэди.

Далеко не все разделили мнение, что тот самый мяч и свидание с топ-моделью Жизель Бундхен – равноценные меры на весах. Естественно, в сторону Ромо устремились сотни наконечников копий. Что скажешь, когда ты работаешь в прямом эфире, нужно следить за тем, что ты говоришь.

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