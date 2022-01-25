24 января игру между «Баффало Биллс» и «Канзас-Сити Чифс» (35:42) на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури) прервал стрикер.
Забег фаната прервал один из лучших игроков НФЛ Стефон Диггс, который сбил болельщика с ног и помог тем самым работе службы безопасности. Охрана вывела нарушителя в футболке Трэвиса Келси с поля. 20-летний фанат Джейкоб Бросс был арестован за нарушение общественного порядка.
Подкат Диггса был заснят на видео с трибун и быстро распространился в социальных сетях. «Вы бы сделали это за 1000 долларов?» – гласит подпись под видео. На такую сумму Бросс поспорил, что выбежит на поле.
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