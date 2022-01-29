Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди принял решение завершить карьеру.

По сообщениям журналистов ESPN Джеффа Дарлингтона и Адама Шефтера, семикратный победитель Супербоула уйдет из спорта. Отмечается, 44-летний Брэди знал, что проигранный «Лос-Анджелес Рэмс» матч станет для него последним. По словам источника, последующие дни он обдумывал решение и готовился к тому, чтобы объявить об уходе. Брэди решил закончить из-за нескольких факторов, включая семью и здоровье. Он также признает, что «Бакканирс», вероятно, претерпят значительные изменения в составе.

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Брэди считается одним из величайших игроков в истории НФЛ. Он отыграл в Лиге 22 сезона, а большую часть карьеры провел в «Нью-Инглэнд Патриотс». Квотербек выступал за команду с 2000 по 2019-й и выиграл с командой шесть Супербоулов. Затем Брэди перешел в «Бакканирс» и взял еще один титул.

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Источник: ESPN.

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